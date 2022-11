Incidente mortale all’alba: perde la vita un giovane 35enne

E’successo questa mattina alle prime ore dell’alba, l’incidente stradale mortale e’ avvenuto sul tratto autostradale tra Colfelice e Pontecorvo sul territorio di Colfelice.Un giovane tentava di attraversare la corsia autostradale per mettersi al sicuro dopo essere rimasto coinvolto in un tamponamento con la propria auto una Fiat 50, purtroppo e’ stato investito da un auto proprio mentre attraversava la corsia. Per il 35enne di origine campana l’impatto e’ stato talmente violento che e’ deceduto sul colpo. Sul posto la Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e i sanitari del 188.

