Incidente in moto, morta una coppia: Massimo è deceduto sul colpo, Manola poche ore dopo in ospedale

Una coppia che viaggiava in motocicletta è morta tra il pomeriggio di ieri e la mattinata odierna, a causa di un incidente avvenuto a San Polo di Piave, in provincia di Treviso. Intorno alle ore 15.00 di ieri, la due ruote si è schiantata contro un’automobile, per cause da accertare.In sella c’era Massimo Bortolato, 56 anni, di Ponte di Piave (Treviso), assieme a Manola Cucchi, di San Donà di Piave (Venezia). A causa della violenza dell’urto, l’uomo è stato sbalzato di sella per una trentina di metri, ed è deceduto all’istante, nonostante l’intervento dell’ambulanza e poi dell’elisoccorso. Manola Cucchi è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni sono precipitate con il passare delle ore e stamani è morta.Manola, 58 anni, faceva l’infermiera a San Donà di Piave: rimasta gravemente ferita dopo lo schianto, tutti speravano ce la potesse fare, e invece si è spenta poche ore dopo Massimo.Quest’ultimo invece faceva l’ambulante. Entrambi erano grandi appassionati di motociclette, come si vede nelle foto pubblicate sui rispettivi profili Facebook.L’incidente ha visto lo scontro tra la moto e una Ford Fiesta condotta da una donna di 34 anni. L’impatto è stato tremendo, la coppia è stata scaraventata a distanza di una trentina di metri dal luogo: lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via Papa Luciani e la provinciale via Roma, intorno alle 15. Sul posto c’è una telecamera del Comune, che ha già messo le immagini a disposizione delle forze dell’ordine per risalire alla dinamica esatta. fonte leggo.it – foto archivio

