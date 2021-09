Incidente in moto da cross, Martina Lilla morta a 16 anni: si è schiantata contro il trattore del papà

Una ragazza di 16 anni, Martina Lilla, è morta dopo un gravissimo incidente stradale ad Armeno, in provincia di Novara, lungo la provinciale 142. La giovane viaggiava su una moto da cross quando si è scontrata con un trattore che era guidato dal papà: sul posto, scrive Repubblica sulle sue pagine torinesi, il personale del 118 che ha soccorso la ragazza trasportandola in elicottero in ospedale a Novara.Le cure dei sanitari sono state però inutili: nella serata di ieri la sedicenne è deceduta. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla provinciale che da Armeno porta in località Bassola. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe tamponato il trattore – che trasportava legname – per poi finire sotto il mezzo. La morte di Martina, appassionata di motocross, ha sconvolto il paese di Armeno.

fonte leggo.it – foto archivio