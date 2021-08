Incidente in moto, Adriana muore un mese dopo il matrimonio. Gravemente ferito il marito

Solo un mese fa si erano uniti in matrimonio, ora il tragico destino li ha separati. Adriana Monno, 48 anni, è morta questa notte dopo un incidente in moto. Gravemente ferito il marito, Danilo Siboni, 51 anni.L’incidente è avvenuto all’ingresso di San Rocco al Porto, il piccolo centro in provincia di Lodi dove la coppia risiedeva e dove, un mese fa, si era sposata in Comune arrivando alla cerimonia proprio a bordo dello stesso mezzo. Adriana Monno è morta praticamente sul colpo, mentre il marito Danilo si trovaora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia.La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara. Non ci sarebbero testimoni ma nelle prossime ore potrebbero essere acquisite e visionate le immagini di una telecamera installata in prossimità del luogo della tragedia.

fonte e foto leggo.it