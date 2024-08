Incidente in galleria, morto un ragazzo: Davide aveva 19 anni, feriti i due amici. L’auto che sbanda, poi lo schianto

Terribile schianto nella notte, Davide Lancioni di 19 anni è morto sul sedile posteriore di un’auto uscita di strada all’interno della galleria di Cornedo: era in auto con due amici, entrambi rimasti feriti. L’auto su cui viaggiava il giovane, con a bordo due amici 20enni, è uscita di strada, per cause ancora in corso di accertamento, e si è schiantata all’interno della galleria sulla strada statale 241 che attraversa la Val d’Ega. Il 19enne genovese era seduto sul sedile posteriore, alla guida c’era un ventenne di origini straniere e, accanto a lui, un coetaneo italiano. FONTE LEGGO.IT – foto archivio

Correlati