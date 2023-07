Incidente in bici in Spagna, muore giovane ciociaro

E’ morto un giovane ciociaro in un incidente con la bici a Madrid, si tratta di Giulio De Luca, 42 anni di Cassino. Il giovane si trovava nella città di Arroyomolinos a mentre era in bici, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è caduto battendo violentemente la testa. Immediatamente soccorso è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Doce Octubre di Madrid dove purtroppo ieri è deceduto. Da qualche anno il giovane si era trasferito a Madrid dove viveva insieme alla compagna ed era padre di un bimbo di quattro anni.Una comunità sconvolta dalla drammatica morte del giovane, figlio di un docente presso il liceo scientifico “Pellecchia” della città martire.

