Incidente in autostrada, si ribalta il pullmino di una squadra di calcio: morto 12enne

ragico incidente nella serata di domenica 12 giugno sull’autostrada A4, in cui ha perso la vita un ragazzo di soli 12 anni

Un pullmino si è ribaltato tra i caselli di Marcallo Mesero e Novara est, per cause ancora da chiarire. A bordo c’erano 7 persone, tre ragazzi e quattro adulti: si trattava di calciatori e accompagnatori del Bulè Bellinzago, di ritorno dalla Versilia, dove la squadra giovanile aveva partecipato alla Viareggio football cup.

Fin da subito le condizioni del 12enne sono sembrate gravissime: sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato il ragazzo all’ospedale Maggiore di Novara, dove è stato ricoverato in rianimazione. Purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi e il giovane calciatore non ce l’ha fatta. Altre quattro persone sono invece state ricoverate all’ospedale di Magenta.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Polstrada di Novara, che dovranno ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente.

Fonte novaratoday – foto archivio

Correlati