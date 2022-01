Incidente in A1, tratto chiuso tra Anagni e Ferentino

Autostrade per l’Italia comunica:

“Sulla A1 Milano-Napoli, tra Anagni e Ferentino verso Napoli si è resa necessaria la chiusura del tratto per un mezzo pesante che si è intraversato, con la motrice che ha urtato il new jersey centrale, al km 605 e 400. Al momento sono in atto le operazioni di recupero della motrice. Dopo l’uscita obbligatoria ad Anagni, percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare a Ferentino. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.”

Foto archivio