Coda di 5 km tra Ceprano e Frosinone per incidente. Autostostrade per l’Italia consiglia l’entrata verso Roma: Ferentino. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Ceprano. Dalle prime informazioni sembra che ci sono diversi mezzi coinvolti.

Foto archivio