Incidente in A1 tra Ceprano e Frosinone: auto si ribalta

Un incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A1 nel tratto compreso tra lo svincolo di Ceprano e quello di Frosinone, in direzione sud. Secondo le prime informazioni, un’auto si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale di Cassino, il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e di assistenza agli occupanti del veicolo.

La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio delle forze dell’ordine.

