Sull’A1 nel territorio tra Cassino e Pontecorvo una Fiat Panda è stata tamponata da una Hyundai Tucson e fortunatamente i conducenti delle auto sono rimasti feriti in modo non grave. Sul posto oltre i sanitari del 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco che sono intervenuti per evitare che la Fiat Panda a metano potesse esplodere con la perdita di gas.

Correlati