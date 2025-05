Incidente frontale tra due auto sulla Casilina: un ferito grave

CERVARO – Un violento scontro frontale ha interrotto bruscamente la quiete della serata di ieri lungo la strada regionale Casilina, in territorio di Cervaro, nei pressi dell’incrocio Pastenelle. Due i veicoli coinvolti nel drammatico incidente: una Jeep Compass e una Renault Clio, quest’ultima completamente accartocciata in seguito all’impatto.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Clio, rimasto incastrato tra le lamiere. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto l’uomo in condizioni critiche e lo hanno affidato alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenute più ambulanze, tra cui una proveniente dall’ospedale ‘Santa Scolastica’ di Cassino, dove tutti i feriti sono stati trasportati per accertamenti e cure. Tra loro anche due giovani passeggeri dell’utilitaria francese. Le condizioni del conducente, pur gravi, non sarebbero al momento considerate tali da far temere per la sua vita.

La strada Casilina è rimasta chiusa al traffico per diverse ore in entrambe le direzioni, per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per ripristinare la sicurezza sull’arteria, mentre i carabinieri della Compagnia di Cassino hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Ancora da accertare le cause dello scontro. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, non si escludono un sorpasso azzardato o una distrazione alla guida. Alcuni testimoni, presenti nelle vicinanze, riferiscono di aver udito un forte boato, seguito da momenti di grande concitazione con l’arrivo dei mezzi di emergenza.

Foto archivio