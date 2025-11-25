Incidente frontale tra auto e furgone: due feriti in condizioni serie

Un violento incidente si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale per Pico, dove un furgone e un’auto si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto, estremamente violento, ha distrutto la parte anteriore dei due mezzi e reso necessari interventi di soccorso immediati.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, i vigili del fuoco e diversi mezzi dell’Ares 118. I sanitari hanno stabilizzato i due conducenti rimasti feriti, entrambi in condizioni serie, prima di trasferirli in codice rosso all’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e chiarire le eventuali responsabilità. La provinciale è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei veicoli.

