Incidente domestico: 62enne cade da una scala, interviene un’ eliambulanza

Un uomo di 62 anni è caduto da una scala mentre eseguiva lavori domestici, riportando ferite che hanno reso necessario il suo trasferimento in ospedale. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 a Ceccano.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza. Vista la situazione inizialmente giudicata critica, è stato richiesto anche l’intervento di un’eliambulanza, che è atterrata su un terreno poco distante dal luogo dell’accaduto. Tuttavia, dopo una valutazione più approfondita, si è deciso di non utilizzare l’elicottero per il trasporto, poiché le condizioni dell’uomo sono risultate meno gravi di quanto temuto in un primo momento.

Il 62enne è stato quindi trasportato all’ospedale di Frosinone per accertamenti e cure. Secondo la ricostruzione dell’incidente, l’uomo stava svolgendo lavori alla grondaia della propria abitazione quando ha perso l’equilibrio, cadendo a terra.

Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’incidente, le ferite riportate non sono state giudicate gravi. L’episodio richiama l’importanza della prudenza nell’eseguire lavori in altezza e dell’utilizzo di dispositivi di sicurezza adeguati per prevenire simili incidenti.

Foto archivio