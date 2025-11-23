Incidente di caccia: uomo ferito gravemente, elitrasportato

Momenti di grande apprensione questa mattina sui monti di Terelle, sul versante impervio del Monte Cairo, dove poco dopo le 12 si è verificato un grave incidente di caccia. Un uomo, classe 1965, è rimasto seriamente ferito durante una battuta in una zona particolarmente difficile da raggiungere.Immediato l’allarme e la successiva attivazione della macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino e i Carabinieri della Compagnia della città martire, impegnati nelle operazioni di individuazione e messa in sicurezza dell’area.Data la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero dell’Ares 118, atterrato in un punto accessibile del massiccio per consentire il rapido trasferimento del ferito. A supporto è giunta anche un’ambulanza dalla postazione di Cassino.Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato elitrasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato affidato alle equipe specialistiche.Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.   Foto archivio

