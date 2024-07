Incidente Cori-Giulianello, il messaggio di cordoglio del sindaco

Siamo addolorati e scioccati per il tremendo incidente stradale avvenuto ieri sera tra Cori e Giulianello. Il tragico bilancio di tre vite spezzate, di cui due giovanissime, ci lascia senza parole. La notizia della perdita di due nostri ragazzi ha gettato nello sconforto tutta la comunità.

Interpretando il sentimento dei cittadini di Cori e Giulianello, esprimiamo ai parenti e ai cari delle vittime il nostro profondo cordoglio e la nostra vicinanza più totale. In una così drammatica e triste circostanza, in silenzio ci stringiamo a loro come una grande famiglia.

In occasione dei funerali dei due giovani, figli di questa comunità, sarà proclamato il lutto cittadino.

Mauro Primio De Lillis Sindaco di Cori

COMUNICATO STAMPA