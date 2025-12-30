Incidente alla funivia di Macugnaga: sei feriti e cento persone bloccate a 2.800 metri

Momenti di paura oggi, 30 dicembre, all’impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Un incidente verificatosi alla stazione di monte del Monte Moro, a circa 2.800 metri di altitudine, ha causato il ferimento di sei persone, tra cui una bambina, e il blocco di circa cento utenti rimasti isolati in quota.

Secondo le prime informazioni, la cabina della funivia sarebbe giunta alla stazione di arrivo a una velocità eccessiva, provocando l’impatto e il conseguente ferimento di alcuni passeggeri. Immediata l’attivazione dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre le piste da sci sono state chiuse e l’impianto di risalita fermato a scopo precauzionale.

Determinante l’intervento di un medico e di un infermiere, che si trovavano casualmente in zona e hanno prestato le prime cure ai feriti in attesa dei soccorsi organizzati. I sei feriti verranno evacuati con l’elicottero sanitario, ma fortunatamente, secondo quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita.

Resta ora da gestire l’evacuazione del centinaio di persone, tra cui anche alcuni bambini, che si trovavano nell’area al momento dell’incidente e sono rimaste illese. Le operazioni avverranno tramite gli elicotteri dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza, impegnati a garantire il rientro in sicurezza di tutti gli utenti.

L’episodio riaccende l’attenzione sui temi della sicurezza degli impianti di risalita in alta quota, soprattutto in una fase della stagione invernale caratterizzata da grande afflusso turistico. Accertamenti sono in corso per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Foto Corriere della Sera