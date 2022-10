Incidente al Circo Orfei, trapezista cade e si frattura il cranio: è grave

Si stava esibendo davanti al pubblico senza rete di protezione la circense, 24 anni, che è caduta da almeno 4 metri di altezza, ora è grave in rianimazione. E’ accaduto ieri sera nel circo Greca Orfei di Terlizzi,in provincia di Bari. La giovane stava eseguendo una piroetta sul trapezio, quando probabilmente è scivolata cadendo a terra e sbattendo la testa sul pavimento, procurandosi la frattura del cranio oltre a lesioni in varie parti del corpo, tra cui quella più grave al fegato.Lo choc del pubblico impietrito dalla scena, lo spettacolo è stato immediatamente interrotto e la 24enne è stata trasportata in codice rosso in ospedale.Ora si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

