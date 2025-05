Incidente agricolo: uomo ferito gravemente da una motozappa, trasferito in elicottero a Roma

Pontecorvo – Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, in località Corneto, nel comune di Pontecorvo. Un uomo è rimasto seriamente ferito mentre stava utilizzando una motozappa per lavorare un terreno agricolo di sua proprietà. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo gli ha provocato una profonda ferita al polpaccio.

Lanciato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Ares 118, che hanno prestato le prime cure al ferito. Vista la gravità della lesione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito l’uomo in codice rosso presso un ospedale della capitale, dove è stato sottoposto a un intervento specialistico.

Presenti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Le condizioni dell’uomo, pur considerate serie, non destano al momento preoccupazione per la sua vita.