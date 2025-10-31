Incidente a Isola del Liri: coinvolta un’auto della Polizia Stradale, feriti due agenti

Nella mattinata di oggi, all’incrocio tra via Roma, via Po e via Selva, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta una vettura della Polizia Stradale.Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, ai quali è stato affidato il compito di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due poliziotti rimasti feriti. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.A causa dell’incidente, la circolazione nella zona ha subito rallentamenti per diverso tempo, con inevitabili disagi per gli automobilisti. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area si sono concluse solo dopo alcune ore.

