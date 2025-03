Incidente a Frosinone sulla Monti Lepini: travolto un uomo su un monopattino, conducente in fuga

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 25 marzo, lungo la Monti Lepini, a Frosinone. Intorno alle 11, un uomo che percorreva la strada a bordo di un monopattino è stato investito da un veicolo, probabilmente un furgone cassonato, che si è poi allontanato senza prestare soccorso.

Codice rosso per il ferito

Le condizioni del malcapitato sono apparse subito critiche: soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale del capoluogo, a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. Il traffico nella zona è andato in tilt, mentre le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada hanno richiesto diverse ore.

Furgone in fuga, indagini in corso

Le testimonianze raccolte sul luogo indicano che il furgone, dopo l’investimento, non si è fermato, dileguandosi probabilmente in direzione dell’autostrada A1. Le autorità hanno immediatamente diramato un’allerta per rintracciare il mezzo e il suo conducente, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Traffico bloccato

A seguito dell’incidente, il traffico sulla Monti Lepini è risultato paralizzato per consentire i soccorsi e le indagini. La polizia stradale e altre pattuglie della polizia di Stato sono intervenute prontamente sul posto. L’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di circolazione, soprattutto in situazioni così delicate.

Foto archivio