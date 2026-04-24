Incidente a Castelmassimo, tre veicoli coinvolti: donna ferita finisce in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata lungo l’ex via Mària, nei pressi del bar 377 a Castelmassimo, al confine con Frosinone. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso a uno dei conducenti rimasti feriti. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Veroli, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 11. La donna ferita è stata trasportata in codice giallo presso l’ospedale di Frosinone. Restano ancora in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Foto archivio