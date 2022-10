Inciampa sul marciapiede e finisce al Pronto Soccorso

รˆ successo oggi ad una ragazza mentre camminava in via Marittima in prossimitร del Caffรจ Minotti a Frosinone. Colpa di un maledetto spuntone sul marciapiede (nelle foto cerchiato in rosso) che ha determinato la caduta della ragazza, causandole alcune escoriazioni alla gamba e alla mano destra e facendole rischiare di battere il capo contro una vicina auto in sosta. Intervenuti i vigili e un’autoambulanza, la ragazza รจ stata subito soccorsa e poi portata al pronto soccorso dell’ospedale di Alatri, dove si trova tutt’ora in attesa di essere visitata…

Correlati