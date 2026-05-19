Inchiesta “Smoking Fields”, assolto Sergio Mastroianni responsabile del laboratorio OSI di Isola del Liri

Confermata la correttezza professionale e scientifica del lavoro svolto dal laboratorio OSI di Isola del Liri.

OSI comunica che il Tribunale di Latina ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di tutti gli imputati coinvolti nel procedimento penale denominato “Smoking Fields”, l’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma avviata nel 2019 e relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti e del compost presso alcuni impianti della provincia di Latina.

Tra gli imputati figurava anche il Dott. Sergio Mastroianni, responsabile del laboratorio OSI di Isola del Liri, coinvolto per le attività di analisi chimiche e per la predisposizione dei relativi rapporti di prova riguardanti materiali oggetto dell’indagine.

Al Dott. Sergio Matroianni, difeso dall’avvocato Marco Bartolomucci, con la decisione emessa dal Tribunale di Latina, è stata riconosciuta l’assenza di responsabilità, confermando la correttezza tecnica, professionale e scientifica dell’operato svolto.

La vicenda giudiziaria, che nel corso degli anni ha avuto una rilevante esposizione mediatica, aveva interessato società operanti nel settore ambientale, professionisti, tecnici e laboratori incaricati di attività di controllo e analisi. La sentenza conclude un lungo iter processuale ristabilendo pienamente la posizione degli imputati assolti.

Per OSI, l’esito del processo rappresenta un passaggio particolarmente significativo, sia sul piano umano sia sotto il profilo professionale, poiché conferma la serietà e l’affidabilità del lavoro svolto in anni di attività nel settore delle analisi chimiche e microbiologiche.

Nel corso dell’intero procedimento, il Dott. Sergio Mastroianni ha affrontato la vicenda con senso delle istituzioni, equilibrio e piena fiducia nell’operato della magistratura, continuando parallelamente a svolgere il proprio lavoro con il rigore professionale che da sempre caratterizza il laboratorio OSI.

L’azienda desidera inoltre sottolineare come questa decisione assuma un valore importante per tutta la struttura tecnica e scientifica di OSI, composta da professionisti, analisti e tecnici impegnati quotidianamente nei settori della consulenza ambientale, della sicurezza, delle analisi di laboratorio e della tutela della salute pubblica.

In un ambito complesso e delicato come quello ambientale, dove precisione scientifica, affidabilità analitica e responsabilità professionale rappresentano elementi fondamentali, l’esito del processo conferma la solidità del metodo operativo adottato dall’azienda e la qualità del lavoro svolto nel corso degli anni.

OSI ringrazia tutti i collaboratori, i clienti, i partner e le istituzioni che hanno continuato a riconoscere, anche durante il procedimento, la professionalità, la competenza e la serietà dell’azienda.

L’attività del gruppo proseguirà con il medesimo impegno che da sempre ne guida il percorso: garantire servizi tecnici e scientifici di elevata qualità, contribuendo alla diffusione della cultura ambientale, della responsabilità professionale e della tutela del territorio.

OSI – Organizzazione Servizi Industriali

Isola del Liri (FR)