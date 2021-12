Inceneritore San Vittore del Lazio, il PRC parteciperà alla manifestazione

Il Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea parteciperà attivamente alla manifestazione popolare del 12 dicembre, indetta dai comitati e dalle associazioni ambientaliste del Cassinate contro la realizzazione della QUARTA linea di combustione dell’inceneritore di rifiuti di San Vittore del Lazio.

Gli altissimi tassi di inquinamento del nostro territorio e la regolamentazione contenuta nel piano regionale dei rifiuti non consentono assolutamente di gravare ancora sulla salute dei cittadini del Sud Lazio e sulla qualità del nostro ambiente di vita. ACEA, azienda comunale romana assurta a multinazionale, deve comprendere che non si può operare prescindendo dalle normative di settore ed in barba alla zonizzazione programmata, infischiandosene della popolazione.

E’ troppo facile, oltre che per noi offensivo, scaricare il peso dei rifiuti urbani prodotti da oltre due milioni di romani sul nostro territorio, sollevando Roma capitale dall’onere giuridico e morale di risolvere COME DOVUTO i suoi problemi e trattando i cassinati ed i ciociari come cittadini di serie B, privi di alcun diritto.

Rifondazione comunista ringrazia i comitati che hanno voluta dar vita alla manifestazione di domenica mattina e chiama i cittadini, gli iscritti ed i simpatizzanti ad essere presenti per far valere i diritti di tutti e tutte a vivere in un ambiente sano e salutare.

Invitiamo caldamente la politica e le istituzioni a respingere l’inaccettabile progetto di ampliamento dell’impianto di San Vittore ed a riportare al centro dell’agire pubblico gli interessi fondamentali del popolo e dei cittadini.

COMUNICATO STAMPA