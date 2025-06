«Le immagini del vasto incendio che ha colpito l’università agraria di Viterbo ci lasciano sgomenti. In attesa di conoscerne le cause, desidero esprimere la vicinanza di tutta l’amministrazione regionale al Rettore dell’Ateneo, garantendogli fin da ora la nostra collaborazione e il nostro supporto per restituire quanto prima la struttura agli studenti».Lo dichiara l’assessore al Bilancio, all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

