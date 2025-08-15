Incendio sul Colle di Sant’Amasio: la storica chiesetta lambita dalle fiamme

Piedimonte San Germano – Momenti di forte apprensione nella giornata di ieri per il vasto incendio che ha interessato il Colle di Sant’Amasio, minacciando seriamente l’antica chiesetta dedicata al santo.

Secondo quanto comunicato dal sindaco Gioacchino Ferdinandi, le fiamme hanno completamente avvolto l’edificio sacro, mettendo a rischio un importante simbolo storico e religioso della comunità. Fondamentale si è rivelato l’intervento rapido dei mezzi aerei antincendio: un preciso scarico d’acqua da parte di un Canadair, seguito da una pioggia intensa sopraggiunta poco dopo, ha evitato conseguenze ancora più gravi.

I danni, tuttavia, sono evidenti. Le tracce del fuoco si notano già dal portone d’ingresso, proseguendo lungo le pareti esterne della chiesa. Da un primo esame visivo, la struttura non sembrerebbe compromessa, ma sarà necessario un sopralluogo interno per verificare l’effettivo stato dell’edificio e valutare eventuali interventi di restauro o messa in sicurezza.

Il sindaco ha assicurato che l’amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione e a informare la cittadinanza sugli sviluppi.