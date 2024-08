Ceccano – A seguito di chiamata NUE alle ore 9.15 circa di questa mattina i Vigili del Fuoco di Frosinone con APS e Autobotte sono intervenuti per un incendio sterpaglie in via passo del Cardinale, dove un anziano di 102 anni è stato investito dalle fiamme. I Vigili hanno provveduto all’estinzione dell’ incendio e alla messa in sicurezza del sito.L’ anziano è stato affidato alle cure dei sanitari ed elitrasportato al Sant’Eugenio di Roma.

COMUNICATO STAMPA