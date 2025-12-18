Incendio in zona Carnello, a fuoco un rudere abbandonato: area messa in sicurezza

SORA – Attimi di apprensione nella mattinata di oggi in zona Carnello, dove un incendio ha interessato un rudere abbandonato in località Ruscitto. Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con più squadre per domare il rogo e procedere alle operazioni di bonifica dell’area.

Per consentire l’azione dei mezzi di soccorso e garantire la sicurezza, la stretta strada di accesso alla zona è stata temporaneamente chiusa al traffico. L’intervento si è svolto senza particolari criticità e, fortunatamente, non si registrano feriti né persone coinvolte.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Sora, che hanno provveduto ai rilievi e alla gestione della viabilità. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per risalire alle cause che hanno innescato il rogo, valutando ogni possibile ipotesi. Foto archivio

