Incendio in un edificio dismesso: un morto e un ferito

Un grave incendio si è verificato in via Mazzarino, ad Avezzano, all’interno di un capannone ex Poste ormai dismesso. Il bilancio è di una persona deceduta e di un’altra rimasta ferita.

Secondo una prima ricostruzione, la struttura sarebbe stata utilizzata come riparo di fortuna. Le fiamme si sono propagate rapidamente per cause che restano al momento in fase di accertamento.

Sul luogo dell’emergenza sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Avezzano, che hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Durante le operazioni di soccorso, all’interno dell’edificio è stato rinvenuto il corpo senza vita di una persona, mentre un’altra è stata soccorsa e affidata alle cure del personale sanitario, che ne ha disposto il trasferimento in ospedale.

Presente anche la Polizia Locale, impegnata nella gestione della viabilità e nella delimitazione della zona interessata, al fine di consentire l’intervento dei mezzi di emergenza in condizioni di sicurezza.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’origine del rogo e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Foto archivio

