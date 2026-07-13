Incendio di uno stabilimento nell’area industriale di San Giorgio a Liri: in corso l’ intervento di spegnimento

I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 15:37 per un incendio che ha interessato uno stabilimento in via Petrose nel comune di San Giorgio a Liri.

L’azienda è specializzata nello smaltimento di rifiuti e materiale cartaceo.

La 3A (prima partenza) del Distaccamento VVF di Cassino è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio) e modulo antincendio, 2 ABP (AutoBottePompa) dalla Sede Centrale e dal Distaccamento di Cassino, la 4A (prima partenza) del Distaccamento di Sora, la 9A (prima partenza) del Distaccamento di Castelforte del Comando VVF di Latina.

E’ stato richiesto l’intervento del soccorso aereo.

Sul posto il Funzionario di Guardia del Comando VVF di Frosinone.

I vigili del fuoco stanno procedendo allo spegnimento.L’intervento è in corso.

Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco, è intervenuto il Soccorso Sanitario 118 e i CC di Pontecorvo.