Incendio Cinecittà, i 4 feriti ricoverati in prognosi riservata

In seguito all’incendio di Cinecittà, che ha visto coinvolto un vigile del fuoco e tre volontari della Protezione Civile, attualmente ricoverati presso l’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, si comunica che i pazienti versano in condizioni critiche e sono in prognosi riservata. Tre di loro sono ricoverati nel Centro Grandi Ustioni:

Un volontario di 33 anni : attualmente intubato, presenta ustioni sul 31% del corpo.

Una volontaria di 38 anni : anch’essa intubata, ha riportato ustioni sul 19% del corpo.

Un vigile del fuoco di 52 anni : respira spontaneamente, ma ha ustioni che coprono il 54% del corpo.

Il quarto paziente, un volontario di 29 anni, è ricoverato in rianimazione, intubato e ha ustioni sul 9% del corpo.

La Asl Roma2 , in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, ha prontamente attivato, nella giornata di oggi, il servizio di sostegno psicologico per le famiglie e i colleghi dei pazienti coinvolti, al fine di offrire un supporto durante questo momento difficile.

Le autorità competenti e l’équipe medica dell’Ospedale Sant’Eugenio continuano a monitorare costantemente le condizioni dei pazienti, e ogni ulteriore aggiornamento sarà comunicato tempestivamente. Nel frattempo, per i prossimi 3 o 4 giorni, non sarà possibile diffondere bollettini fino a quando i pazienti, per i quali non è necessaria la donazione di sangue, non saranno operati chirurgicamente.

COMUNICATO STAMPA