Incendio Anagni località Tufano: Vigili del Fuoco in azione con elicottero e mezzi a terra

Un vasto incendio boschivo è divampato oggi, intorno alle ore 12:30, nella zona di Tufano, nel territorio del Comune di Anagni. Le fiamme, alimentate anche dalle alte temperature e dalla vegetazione secca, hanno richiesto un imponente dispiegamento di forze da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Secondo quanto comunicato dal Comando dei Vigili del Fuoco, le operazioni di spegnimento sono in corso con l’impiego di 8 unità e 4 mezzi VVF, tra cui:

la squadra territoriale del distaccamento di Fiuggi, composta da 5 unità e 2 mezzi (un’APS – Auto Pompa Serbatoio e un’automezzo CA – Campagnola);

una squadra di supporto ABP, composta da 2 unità e un’Auto Botte Pompa;

il DOS, Direttore delle Operazioni di Spegnimento, che sta coordinando le attività sul posto.

In supporto alle squadre a terra, è stato inoltre impiegato un elicottero antincendio, che sta effettuando lanci d’acqua mirati per contenere il fronte delle fiamme.

Presenti anche squadre e mezzi della Protezione Civile, attivamente coinvolti nelle operazioni di contenimento e messa in sicurezza delle aree più a rischio.

L’incendio ha minacciato direttamente alcune infrastrutture: in particolare è stato interessato un tratto dell’acquedotto ACEA, su cui è stato necessario un intervento diretto per evitare danni strutturali; l’area è stata prontamente bonificata. Inoltre, almeno cinque abitazioni sono state messe in sicurezza grazie all’intervento tempestivo delle squadre di soccorso, che hanno evitato che le fiamme raggiungessero le case.

Le operazioni sono ancora in corso e proseguiranno nelle prossime ore fino al completo spegnimento e alla bonifica dell’area.

L’origine dell’incendio è ancora da accertare. Saranno le indagini dei Vigili del Fuoco, una volta domate le fiamme, a stabilire se vi siano responsabilità o cause di natura dolosa o accidentale.

AGGIORNAMENTO: SUL POSTO UN SECONDO ELICOTTERO E IL CANADAIR. NESSUNA ABITAZIONE E’ STATA EVACUATA.

Dal 1° Giugno sul territorio provinciale ci sono stati circa 100 interventi per incendio di vegetazione.