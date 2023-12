Incendio all’ospedale di Tivoli: morti quattro pazienti. Duecento evacuati

Almeno quattro persone sono morte in seguito all’incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri nell’ospedale di Tivoli. Si tratta, secondo quanto si apprende, di due persone che sarebbero morte intossicate e una terza a causa di un infarto. Una quarta persona sarebbe invece deceduta poco prima che scoppiasse l’incendio.Le fiamme sono state spente ma è ancora in corso l’evacuazione dell’ospedale, che è stato invaso dal fumo. Circa 200 i pazienti già trasferiti: tra questi ci sono 7 bambini e una donna incinta messa in salvo con un’autoscala, e i pazienti Covid che si trovavano nel reparto al piano meno uno mentre un’altra quarantina si troverebbe ancora all’interno della struttura.L’incendio all’ospedale di Tivoli, secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, sarebbe partito da alcuni locali dove si troverebbero alcuni ambulatori. Le stanze sono al piano -2 dell’ospedale e da lì le fiamme avrebbero raggiunto il pronto soccorso e la Terapia intensiva. Altri reparti non sarebbero stati invece toccati, ma il fumo molto denso ha invaso tutto l’ospedale e per questo si è resa necessaria l’evacuazione dell’intera struttura.La Procura di Tivoii ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’incendio avvenuto questa notte all’ospedale San Giovanni Evangelista e che ha provocato la morte di quattro persone. Disposta l’autopsia sui corpi delle vittime per accertare le cause del decesso.Sono quattro anziani le vittime dell’incendio divampato ieri sera all’ospedale di Tivoli. Sui corpi è stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Al momento sono in corso le ultime ispezioni dei vigili del fuoco negli ascensori: l’ospedale risulta completamente inagibile. Nei prossimi giorni ad ambiente raffreddato sarà eseguito un sopralluogo dal Ninv dei vigili del fuoco per accertamenti sulla natura dell’evento di cui non sono ancora chiare le cause. Sul posto nella prima fase i carabinieri di Tivoli hanno contribuito all’evacuazione dei pazienti allettati e alla messa in sicurezza di sacche di sangue per emergenze.«Vogliamo chiarezza sulle cause della morte di nostra madre. Ci hanno detto che è morta nel momento in cui è scoppiato l’incendio, ma non per il fumo. Lei aveva 84 anni e aveva un problema ai polmoni, era stata nuovamente ricoverata tre giorni fa al terzo piano. Ora la sua salma si trova nella cappella dell’ospedale perché non è stato possibile portarla nella camera mortuaria». Cosi i familiari di Giuseppina Virginia Facca, uno dei pazienti morti durante l’incendio scoppiato all’ospedale di Tivoli.«Ci hanno detto che nostra madre non è morta per l’incendio anche se però il decesso è avvenuto negli stessi attimi, noi vogliamo la verità. Abbiamo appreso della sua morte da un notiziario locale», spiega davanti all’ospedale Olga Ilari, una delle figlie, in attesa di vedere la salma della donna assieme alla sorella.

(FOTO E FONTE LEGGO)

