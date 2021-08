Incendi sulle colline di Salerno, denunciato il presunto piromane: è un volontario ambientalista

Denunciato un ultrasessantenne di Salvitelle (SA), volontario ambientalista, perché ritenuto responsabile di un vasto incendio avvenuto a Caggiano, nel salernitano, lo scorso sabato.I carabinieri della Forestale di Polla (SA) hanno deferito per il reato di incendio boschivo l’uomo che fa parte di una nota associazione di volontariato impegnata tra l’altro in servizi antincendio in diversi comuni del salernitano.In prossimità delle aree incendiate era stato notato un uomo con una divisa grigia e a bordo di un’auto blu. Dopo le ricerche, i militari hanno fermato un veicolo corrispondente a quello segnalato, il cui conducente indossava una divisa grigia con i loghi di una nota associazione nazionale di volontariato in materia ambientale. Alla richiesta di fornire dettagli e spiegazioni sulla sua presenza nei pressi dell’area dell’incendio, l’uomo si è mostrato titubante e ha dato risposte contraddittorie. Perciò, i militari hanno perquisito il veicolo e hanno trovato nel bagagliaio diverse taniche vuote contenenti residui di olii e carburanti, mentre all’interno dell’abitacolo c’erano strumenti idonei all’accensione del fuoco. A quel punto per l’uomo è scattata la denuncia.«Se si darà seguito al procedimento giudiziario nei confronti del soggetto denunciato oggi, il Comune si riserverà di costituirsi parte civile», ha dichiarato il sindaco di Caggiano. Da quanto trapela, sarebbero stati individuati almeno tre inneschi in diverse zone interessate dalle fiamme. L’incendio ha coinvolto i territori dei comuni di Auletta, Caggiano e Salvitelle provocando ingenti danni su di una superficie di circa 500mila metri quadrati

