Incendi, il Lazio corre ai ripari

La Regione Lazio accelera sul fronte della prevenzione degli incendi boschivi e presenta ufficialmente la Campagna Antincendio Boschivo 2026, un piano che punta a rafforzare il sistema di controllo, monitoraggio e intervento durante il periodo di massimo rischio per il patrimonio naturale regionale.

La conferenza stampa è in programma lunedì 27 luglio alle ore 12.30 e sarà l’occasione per illustrare le strategie operative predisposte per affrontare l’emergenza estiva. A presentare il piano saranno il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’assessore alla Protezione Civile Pasquale Ciacciarelli e il direttore della Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 Massimo La Pietra.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati gli aggiornamenti sull’organizzazione della macchina della Protezione Civile regionale, con particolare attenzione ai dispositivi di prevenzione, monitoraggio e intervento predisposti per contrastare gli incendi boschivi nell’estate 2026.

L’obiettivo è garantire una risposta più rapida ed efficace in una stagione che, ogni anno, mette a dura prova boschi, aree naturali e comunità locali. La sfida, però, non riguarda soltanto i mezzi e il coordinamento delle squadre operative: sarà fondamentale anche la collaborazione dei cittadini, chiamati a rispettare le norme di prevenzione e a segnalare tempestivamente eventuali focolai. Solo con un’azione condivisa sarà possibile limitare i danni provocati dagli incendi e tutela