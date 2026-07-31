Inaugurazione Polsinelli Store, Quadrini: “Capolavoro imprenditoriale della Famiglia Polsinelli, orgoglio per ANCI Lazio e la Provincia”

BROCCOSTELLA (FR) – Il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, ha preso parte con profondo entusiasmo questa sera all’inaugurazione del nuovo Polsinelli Store a Broccostella. Un evento di straordinaria portata che celebra il connubio perfetto tra innovazione architettonica, visione commerciale e valorizzazione del territorio.A margine della cerimonia, il Consigliere Quadrini ha voluto tributare un plauso formale e un ringraziamento speciale alla famiglia Polsinelli, rivolgendosi direttamente a Daniele e a Sandra Ranaldi per lo straordinario traguardo raggiunto.”Oggi celebriamo un vero e proprio capolavoro imprenditoriale”, ha dichiarato con forza Gianluca Quadrini. “Voglio rivolgere i miei più vivi e affettuosi complimenti a Daniele Polsinelli e a Sandra Ranaldi. La loro è una storia di successo scritta con il lavoro quotidiano, il coraggio e una lungimiranza fuori dal comune. Anche a nome di ANCI Lazio, esprimo il più profondo orgoglio per questa realtà: la famiglia Polsinelli rappresenta il modello ideale di fare impresa che l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sostiene e valorizza. Creare sviluppo, generare occupazione e mantenere salde le radici nella nostra terra, portando al contempo il nome della Ciociaria in tutto il mondo, è un esempio virtuoso per tutti i Comuni della nostra regione. Strutture come questo Store dimostrano che il futuro del nostro tessuto locale prende spazio grazie alla passione di grandi famiglie imprenditoriali”.L’inaugurazione ha richiamato una folta platea di cittadini e istituzioni, offrendo un programma di altissimo livello culturale e sociale, dal taglio del nastro al talk “Salotto sotto le Stelle”, confermando la centralità della famiglia Polsinelli non solo nell’economia, ma nel cuore stesso della comunità locale.