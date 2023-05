Inaugurazione di Villa Euchelia, presente Gianluca Quadrini

Si è inaugurata nel pomeriggio di ieri, la storica dimora di Villa Euchelia, location unica nel suo genere che ha sede a Castrocielo. In rappresentanza della Provincia di Frosinone era presente all’aperitivo di apertura il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini che si complimenta con i proprietari che sono riusciti a rendere ancora più esclusiva la struttura – “una magnifica struttura che mette ancora più in risalto la storicità del luogo. È un posto paradisiaco che coniuga lusso, bellezza, natura e sapori autentici. Avere strutture di pregio che sappiano soddisfare le esigenze del cliente e del turista è un grande segnale di crescita per il territorio a livello economico e di immagine perché servono a far conoscere le nostre bellezze e ad incentivare nuove attività imprenditoriali.” La cerimonia si è svolta alla presenza dell’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, del vescovo Mons. Gerardo Antonazzo, dei sindaci di Castrocielo, Gianni Fantaccione, e di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi ed altre autorità civili e militari. “Ringrazio i proprietari per l’invito rivolto al nostro ente e auguro loro un proficuo lavoro.” Così in una nota Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone

