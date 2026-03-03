Inaugurazione della sede della delegazione provinciale CIP di Frosinone

“L’assegnazione di una Sede alla delegazione provinciale di Frosinone del Comitato Italiano Paralimpico viene raccolta, da tutta la nostra compagine, come un importante segnale di fiducia che l’Amministrazione Cittadina ci ha voluto riservare, sulla base di questo privilegio sarà nostro impegno non disattendere le ambiziose aspettative finalizzate a promuovere congiuntamente lo sport sul territorio provinciale.Il futuro ci riserverà ardue sfide e con questa consapevolezza si rende necessario affrontare il nostro ambizioso percorso uniti in squadra, SIMUL ULTRE insieme oltre”, Cristiano De Poli, Delegato Provinciale CIP di Frosinone

“L’inaugurazione a Frosinone della sede provinciale del Comitato Italiano Paralimpico rappresenta un risultato prestigioso che dà lustro a tutto il territorio, ancor più nei giorni in cui l’Italia ospita i Giochi paralimpici invernali – ha affermato Piergiorgio Fascina, Membro Giunta Comitato Italiano Paralimpico Lazio – Un progetto che conferma la volontà di essere sempre vicini alle persone con disabilità, ai giovani, a tutti i cittadini e che permetterà alle associazioni, alle società e agli atleti della Provincia di Frosinone di avere un punto fermo intorno a cui far ruotare l’attività paralimpica. Un ringraziamento particolare al sindaco Riccardo Mastrangeli, all’assessore Alessia Turriziani e al consigliere Franco Carfagna i quali con noi hanno sostenuto fattivamente la realizzazione della Casa dello Sport Paralimpico a Frosinone”, Piergiorgio Fascina delegato FIPIC Lazio

“Con l’inaugurazione della delegazione del Comitato Italiano Paralimpico a Frosinone, si rafforza un percorso istituzionale già avviato, trasformando l’inclusione in un impegno strutturale e permanente per la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli -È un momento di grande valore per la nostra città. Rappresenta la concreta affermazione di un principio: lo sport deve essere un diritto effettivo e pienamente accessibile a tutti. Come amministrazione comunale, abbiamo sempre riconosciuto nello sport uno strumento straordinario di inclusione, coesione e crescita sociale. Già nel 2022, a pochi mesi dalla mia elezione a sindaco, con la firma dell’intesa con il Comitato Italiano Paralimpico, ho voluto sancire un impegno chiaro: garantire pari opportunità di partecipazione all’attività sportiva alle persone con disabilità, superando ogni tipo di barriera. Di concerto con il CIP nazionale e regionale, le istituzioni e le associazioni del territorio, rinnoviamo e rafforziamo questo percorso. È una sinergia che testimonia quanto il tema dell’inclusione sia centrale nell’agenda amministrativa. Come Comune, continueremo a sostenere con convinzione ogni iniziativa che promuova l’accessibilità, l’integrazione e la valorizzazione delle persone, affinché Frosinone sia sempre più una città inclusiva, attenta e capace di offrire opportunità reali a tutti i suoi cittadini”, Riccardo Mastrangeli, Sindaco di Frosinone

“L’inaugurazione della sede del Comitato Italiano Paralimpico a Frosinone rappresenta un momento di grande valore per la nostra città. È un segnale concreto di attenzione verso lo sport come diritto, come strumento di inclusione e come opportunità di crescita per tutta la comunità. Frosinone si conferma città sensibile ai temi della solidarietà, dell’accessibilità e delle pari opportunità. La presenza del CIP sul nostro territorio rafforza una rete che mette al centro la persona e riconosce nello sport un potente veicolo di integrazione e riscatto”, Alessia Turriziani, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Frosinone