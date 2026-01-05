Inaugurazione della nuova sede del gruppo “Per Boville”: appuntamento il 10 gennaio a Colle Piscioso

Parte una nuova tappa del percorso civico guidato da Benvenuto Fabrizi. Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 18:30, in Piazza Colle Piscioso si terrà l’inaugurazione della nuova sede del gruppo Per Boville, accompagnata dall’avvio ufficiale della campagna di adesione.

L’iniziativa nasce — come dichiarato da Fabrizi nel suo messaggio social — dal forte legame con il territorio e con il quartiere in cui è cresciuto e dove vive insieme alla sua famiglia. Un luogo simbolico scelto non solo per il valore affettivo, ma anche come punto di incontro e confronto con i cittadini.

“Parte un’altra tappa del nostro cammino, parte da dove sono nato e vivo con la mia famiglia.

Ci vediamo in piazza a Colle Piscioso per determinare insieme il futuro di Boville.”

L’evento rappresenta un momento significativo nel percorso partecipativo intrapreso dal gruppo civico, che punta a coinvolgere la comunità in modo diretto, favorendo il dialogo e la condivisione di idee, priorità e progettualità per il futuro del paese.

Durante la serata sarà presentata ufficialmente la nuova sede operativa, pensata come spazio aperto ai cittadini, e verrà illustrato il programma di adesioni rivolto a tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla crescita di Boville.

L’iniziativa mira a rafforzare il senso di appartenenza, promuovere la partecipazione civica e costruire — come sottolineato dal gruppo — un percorso condiviso, fondato sull’ascolto e sulla responsabilità verso la comunità.

L’appuntamento è dunque per sabato 10 gennaio alle ore 18:30 in Piazza Colle Piscioso, per un momento di incontro pubblico che segna l’inizio di una nuova fase del progetto Per Boville.

Correlati