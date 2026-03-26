Inaugurazione Anno Accademico Unicas: il plauso di Gianluca Quadrini (Provincia di Frosinone – ANCI Lazio)

​“Un’eccellenza che cresce grazie alla guida del Rettore Dell’Isola e all’impegno corale di docenti e personale amministrativo”.

​CASSINO – In occasione della solenne cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, il Consigliere Provinciale e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, ha espresso parole di profonda stima e gratitudine verso l’intera comunità accademica, sottolineando il ruolo cruciale dell’Ateneo per lo sviluppo del territorio.

​I ringraziamenti al Magnifico Rettore e all’Ateneo

​Il Consigliere Quadrini ha voluto tributare un ringraziamento particolare ai vertici dell’istituzione:

​“Desidero rivolgere un ringraziamento sentito e non formale al Magnifico Rettore, Marco Dell’Isola. La sua visione lungimirante e la sua costante apertura al dialogo con gli enti locali stanno permettendo a questa Università di raggiungere traguardi straordinari, consolidandosi come polo d’attrazione di rilievo nazionale. Sotto la sua guida, l’Unicas non è solo un luogo di formazione, ma un partner strategico per la crescita dell’intero Lazio Meridionale.”

​Il valore del capitale umano

​Quadrini ha poi esteso il ringraziamento a tutte le componenti che animano quotidianamente i campus:

​“Il mio plauso va, con forza, a tutto il corpo docente per l’altissimo profilo scientifico e didattico che garantisce ai nostri giovani, e a tutto il personale tecnico-amministrativo. Spesso dietro le quinte, questi professionisti rappresentano il motore indispensabile della macchina universitaria; grazie al loro lavoro e alla loro dedizione, l’Ateneo riesce a rispondere con efficienza alle sfide moderne della pubblica amministrazione e della ricerca.”

​Sinergia istituzionale e futuro

​In qualità di Dirigente ANCI Lazio, Quadrini ha infine ribadito l’importanza di mantenere saldo il legame tra Università e Comuni:

“L’integrazione tra le competenze dell’Unicas e le necessità degli enti locali è la chiave per un territorio innovativo. Continueremo a lavorare fianco a fianco per trasformare la conoscenza in opportunità concrete per i cittadini e per le imprese del territorio.”

​Ufficio Stampa Gianluca Quadrini

Consigliere Provinciale di Frosinone

Dirigente ANCI Lazio