Inaugurazione Anno Accademico Unicas: Ciacciarelli esalta il modello virtuoso

“ L’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale si conferma, come ogni anno, un appuntamento di primario rilievo accademico e culturale, riuscendo a riunire i principali esponenti del mondo universitario del nostro territorio regionale.
L’Università di Cassino e del Lazio meridionale è riuscita ad emergere progressivamente nel corso degli ultimi anni, raffigurando un modello virtuoso per moltissimi studenti provenienti anche da fuori Regione.
Il grande successo dei recenti campionati mondiali dei giochi sportivi universitari costituisce infatti un ulteriore conferma del grande lavoro compiuto per la crescita e l’affermazione del polo di Cassino, assumendo una notorietà di livello internazionale.
Questa inaugurazione dell’anno accademico quindi si pone come la valida premessa di ulteriori progetti e di ulteriori positivi successi che, siamo sicuri, arriveranno nel corso di questo nuovo anno.
Complimenti al grande lavoro che il Magnifico Rettore Prof. Marco Dell’Isola sta portando avanti con lo scopo di rendere questo Ateneo sempre più attrattivo per gli studenti di tutta Italia e del mondo intero.
Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.