Inaugurato lo stabilimento Power4Future a Piedimonte San Germano. Trequattrini: «Consorzio Industriale determinante per la realizzazione di questo investimento»

Taglio del nastro ieri per lo stabilimento di Power4Future inaugurato nell’ex Polo logistico Cosilam. Un appuntamento che ha visto la partecipazione dei massimi esponenti istituzionali e di Fincantieri che hanno testimoniato l’importanza di questo investimento.

«Quello realizzato a Piedimonte San Germano è uno dei più importanti investimenti industriali degli ultimi anni – ha affermato il Commissario Straordinario prof. Raffaele Trequattrini – Un’iniziativa resa possibile grazie al lavoro svolto dal Consorzio Industriale che ha messo in campo tutte le azioni necessarie affinché l’ex polo logistico Cosilam potesse subire una profonda trasformazione ed essere al passo con i tempi. Uno stabile di oltre 8.000 mq nato con l’intento di supportare le attività logistiche dell’ex Fiat e che, oggi, si prepara a vivere una nuova fase. Grazie al forte investimento realizzato da Power4Future, società controllata da Fincantieri, si porterà avanti un processo di trasformazione energetica che consentirà di supportare servizi strategici come quello navale, militare e stazionario. A Piedimonte San Germano nasce una linea semiautomatica di moduli e pacchi batteria agli ioni di litio per applicazioni marine, stazionarie. Un centro di produzione di primissimo piano a livello nazionale con ricadute occupazionali altrettanto importanti. Questa inaugurazione rimarca l’importanza del Consorzio che mette in campo azioni concrete per favorire nuovi investimenti e, al tempo stesso, il recupero di siti industriali che hanno perso la propria funzione d’origine. Un’operazione che rappresenta un importante punto di svolta per l’economia territoriale».

