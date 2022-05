Inaugurato il nuovo centro servizi Uil a Pontecorvo

È stato inaugurato venerdì scorso il centro servizi Uil di Pontecorvo. Da qualche giorno gli uffici della cittadina in provincia di Frosinone sono a disposizione delle donne e degli uomini per assistenza fiscale completa. Nei locali di via Sant’Antonio 4, personale qualificato sarà a disposizione tutti i giorni per chi avrà bisogno di assistenza per domande, ricostruzione e calcolo delle pensioni, per l’indennità di disoccupazione, per le domande di invalidità, per le dichiarazioni dei redditi. Non solo. Aiuto concreto anche per i contratti di locazione, per le domande di successione, per il reddito e alla pensione di cittadinanza.

L’obiettivo dichiarato della Uil è di fare delle nostre sedi dei punti di riferimento per i cittadini e le cittadine. Non a caso anche nei giorni duri del lockdown i nostri operatori hanno lavorato per far sentire meno sole migliaia di persone riproponendo e praticando ogni giorno solidarietà, inclusione, equità e pari opportunità. Adesso che l’emergenza sanitaria sembra definitivamente alle spalle, rinnoviamo questo impegno con azioni concrete, radicandoci ancora di più sul territorio.

Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Anselmo Rotondo, la segretaria generale della UIL di Frosinone Anita Tarquini, il segretario generale della Uil del Lazio Alberto Civica e il segretario organizzativo Uil Lazio Carmelo Prestileo.

COMUNICATO STAMPA