Inaugurato il Monumento ai Caduti davanti alla ex Crdm di Isola del Liri

Una bellissima cerimonia di inaugurazione del Monumento ai Caduti restaurato a cura dei Lions Club di Sora-Isola del Liri con l’intervento conservativo dell’artista Simone Gabriele. Dopo tanti anni finalmente il monumento torna ad una nuova vita grazie ai Lions Club che hanno accolto la proposta del Presidente Riziero Capuano che ha coordinato l’iniziativa insieme agli altri soci del Club. E’ stato fatto un intervento di ripulitura, sistemazione, piccoli aggiustamenti della parte di marmo ma anche delle scritte che erano quasi completamente sbiadite. Scritte che sono tornate ad essere chiaramente visibili con i nomi dei caduti nella prima e nella seconda guerra mondiale

in modo che non vengano dimenticati quegli uomini, tutti lavoratori della ex CRDM, che sono morti per assolvere al dovere di essere Italiani. Il monumento fu realizzato nel 1923 e negli anni poi era stato quasi dimenticato ma la memoria è parte fondamentale di un

popolo e quindi i Lions si sono fatti carico di rivitalizzare e dare nuova dignità ad un’opera che ricorda il sacrificio di giovani uomini che addirittura per rispondere alla chiamata della nazione si dovettero anche licenziare dal lavoro in cartiera. Tutto è stato fatto con la preziosa collaborazione del Comune di Isola del Liri intervenuto con Il sindaco Massimiliano Quadrini ed altri amministratori. Erano presenti all’evento Il Presidente del Club Riziero Capuano, il Presidente di Zona Lions della Provincia di Frosinone Bernardo Maria Giovannone, Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Vitale, l’Assessore alla Cultura Massimo D’Orazio, Il Consigliere Provinciale e Comunale Antonella Di Pucchio, Il Consigliere Comunale Debora Bovenga, rappresentanti delle Autorità Militari e della Polizia Locale insieme a numerosi cittadini e ai soci del Club Giampiero Imperante, Rita Antonellis, Franca Di Passio, Flaviano Bastardi, Peppino Quadrini, Carla Campagiorni che ha collaborato magistralmente per conto del comune. Sono intervenuti con emozionanti parole Il presidente del Club, Il Sindaco, Il Socio Fondatore Flaviano Bastardi e ha partecipato alla cerimonia la banda musicale di Isola del Liri che si è esibita in toccanti brani tra cui il “IL SILENZIO”. Tutto si è concluso con l’INNO NAZIONALE mentre veniva issata sul rinnovato pennone la Bandiera Italiana

Il Responsabile Ufficio Stampa e Segretario del Club Bernardo Maria Giovannone