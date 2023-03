Inaugurato anno giudiziario Tar Latina, Quadrini: “Presidio di legalità e giustizia va potenziato”

Il Tar di Latina ha inaugurato l’anno giudiziario con una cerimonia ufficiale nella quale il presidente del tribunale Riccardo Savoia ha presentato la sua relazione.

Tantissime le autorità presenti, la Provincia di Frosinone è stata rappresentata dal presidente del consiglio Gianluca Quadrini.

“Il Tar di Latina – ha detto Quadrini – è uno strumento fondamentale per la garanzia della giustizia amministrativa in un ampio territorio che comprende Roma e Latina. Dalla relazione del presidente Savoia è emerso un grande lavoro svolto durante l’anno, preziosissimo soprattutto per le pubbliche amministrazioni.

Al presidente e a tutti i giudici il mio personale ringraziamento e quello della Provincia di Frosinone del presidente Luca DI Stafano. Come Provincia, sia quella DI Frosinone che di Latina, dobbiamo richiedere che questo presidio di legalità e giustizia venga sempre di più potenziato”.

COMUNICATO STAMPA