Inaugurato ad Alatri il Nuovo Campo di Calcio Chiappitto. Gianluca Quadrini: “Un Traguardo per la Comunità e per i Giovani del Territorio”

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato con entusiasmo all’inaugurazione del nuovo campo di calcio Chiappitto ad Alatri, un’importante realizzazione per la comunità e per tutti i giovani appassionati di sport. L’evento, che segna un grande traguardo per il territorio, è stato un momento di festa e di condivisione per tutti coloro che credono nel valore dello sport come strumento di crescita e aggregazione sociale.

Nel suo intervento, il Presidente del Consiglio ha portato i saluti del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, e ha sottolineato l’importanza di questa nuova infrastruttura sportiva, che rappresenta un’opportunità concreta per il benessere e lo sviluppo dei giovani del territorio.

«L’inaugurazione del campo Chiappitto è un grande passo avanti per Alatri e per tutta la provincia di Frosinone. Questo impianto non è solo un’opportunità per la pratica del calcio, ma anche per lo sviluppo della socialità e del senso di comunità tra i nostri ragazzi. Come Presidente del Consiglio, mi sento particolarmente orgoglioso di vedere realizzato un progetto così importante che contribuirà alla crescita dei nostri giovani», ha dichiarato il Presidente.

Il Presidente ha inoltre voluto esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, e a tutta l’Amministrazione Comunale per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’ambito della promozione dello sport. «Il vostro lavoro, instancabile e proattivo, è un esempio concreto di come le istituzioni possano essere al servizio della comunità e delle future generazioni», ha continuato il Presidente.

«La Provincia di Frosinone, come ente, è sempre attenta alla promozione della pratica sportiva e al suo sviluppo – ha concluso Quadrini – Questo campo di calcio è solo l’ultimo di una serie di progetti che dimostrano come, insieme, possiamo costruire un futuro migliore per i nostri giovani. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato.»