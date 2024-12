Inaugurati i nuovi laboratori didattici dell’Istituto Sulpicio di Veroli. Gianluca Quadrini: un passo importante per la formazione dei giovani talenti del territorio

Un momento significativo per l’Istituto Sulpicio di Veroli, che oggi ha ufficialmente inaugurato i nuovi laboratori didattici, tra cui il bar didattico, la sala, le cucine e la reception della sede dell’Alberghiero. Una giornata che segna l’avvio di un’importante fase di crescita per l’istituto, pensata per arricchire l’offerta formativa e garantire agli studenti un ambiente sempre più moderno e funzionale.

All’evento hanno preso parte le autorità civili e militari, tra cui la Consigliera Provinciale Antonella Di Pucchio, confermando il forte impegno delle istituzioni a supporto della scuola e dei suoi progetti e il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, portando i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, che nel corso del suo mandato ha posto grande attenzione sulle politiche giovanili e sull’istruzione. Presente per la Provincia di Frosinone anche la consigliera, Antonella di Pucchio. Il Presidente del Consiglio ha sottolineato come la formazione professionale rappresenti una risorsa fondamentale per il futuro del territorio, e come investire sui giovani significhi investire nel progresso e nel benessere della comunità.

L’evento è stato reso possibile grazie all’impegno congiunto della Dirigente Scolastica, Marianna Stefania Ladisi, del Sindaco di Veroli, Germano Caperna, e della Provincia di Frosinone. Un esempio concreto di collaborazione istituzionale che ha permesso di destinare risorse preziose per creare un ambiente scolastico all’avanguardia. “Oggi vediamo i frutti di un lavoro che ha coinvolto tutti: la scuola, le istituzioni locali e la Provincia. È un giorno di grande soddisfazione per Veroli e per l’intera provincia”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Quadrini, evidenziando l’importanza dell’investimento in formazione e professionalità per le future generazioni.

La cerimonia è stata anche un’opportunità per celebrare i successi recenti degli studenti dell’Istituto Sulpicio, che pochi giorni fa hanno partecipato a un evento prestigioso a Palazzo Chigi, ricevendo numerosi riconoscimenti per la loro preparazione e competenza. A conferma di ciò, al termine dell’inaugurazione, i presenti sono stati invitati a un pranzo preparato e servito dagli stessi alunni e dai docenti, in un ambiente elegante e attento ai dettagli, che ha ulteriormente messo in luce la qualità dell’insegnamento e delle competenze acquisite dai ragazzi.

Quadrini, oltre a ringraziare la dirigente scolastica e il sindaco di Veroli, ha voluto rivolgere un ringraziamento al dirigente Enel, ing. Raffaele Tossini, perché “grazie alla sua tempestiva professionalità si è messo subito a disposizione dando tutte le autorizzazioni necessarie e potenziando i kilowatt che servivano alla struttura.”

Con questa inaugurazione, l’Istituto Sulpicio di Veroli ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento per la formazione professionale nel nostro territorio, contribuendo a preparare i giovani alle sfide future con professionalità, passione e competenza.