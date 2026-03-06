Inaugurata la sede storica ristrutturata della Misericordia: il ringraziamento di Ciacciarelli per l’impegno nel sociale

“Con grande piacere ho preso parte alla cerimonia di inaugurazione della ristrutturata sede storica dell’Associazione di volontariato Misericordia, da anni impegnata nel campo della assistenza sanitaria nel territorio di Roccasecca e nell’intero comprensorio circostante.
L’associazione di volontariato Misericordia ha confermato nel corso degli anni la propria capacità di rimanere sempre attiva e pronta a rispondere alle esigenze che le venivano sottoposte, riuscendo a superare con compattezza e senso civico anche i momenti più delicati della storia recente, come l’emergenza pandemica da Covid 19.
La ristrutturazione della sede storica conferma il grande spirito di appartenenza di tutti i volontari e la volontà di continuare il percorso tracciato con sacrificio e dedizione.
Grazie alla Dott.ssa Angela Caprio, Presidente dell’associazione, al Direttore della Protezione Civile Regionale Massimo La Pietra ed a tutti i volontari per il grande impegno che quotidianamente mettono in campo a supporto della collettività.
Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

 

