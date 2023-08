Inaugurata la seconda “Open Power to Art” degli Hawana Family a Cisterna

Una galleria d’arte sulle cabine Enel per promuovere le energie rinnovabili e la natura

È stata inaugurata nel quartiere San Valentino la seconda cabina di distribuzione di energia elettrica restaurata e riqualificata per mano dell’artista Davide Abate, noto con lo pseudonimo di Funkamore.

L’iniziativa, nell’ambito del progetto “Open Power to Art” dell’Enel, è stata promossa sul territorio comunale di Cisterna dalla nota crew artistica Hawana Family, nata a Cisterna per opera di Luca Pepe e Morris Modena, e che da tempo arricchisce gli spazi urbani di Cisterna e vari altri centri con la loro originalissima e coloratissima street art.

Durante il loro percorso hanno coinvolto vari artisti, realizzato numerose mostre e tante opere murali e non.

L’attuale progetto, sposato dall’azienda italiana ENEL, vede la crew impegnata a recuperare le cabine fatiscenti e abbandonate che, una dopo l’altra, in tutto 8 a Cisterna, diverranno opere d’arte ispirate al tema delle energie rinnovabili e della tutela dell’ambiente.

La prima cabina “artistica” è stata realizzata da Morris Modena e si trova in via delle Province all’ingresso dell’area mercato. Raffigura un volto femminile simbolo di Madre Natura, ovvero l’energia creatrice, l’universo contenitore per eccellenza di energia e luogo dove tutto ha avuto origine; insieme ad una mandala che a sua volta simboleggia il principio creativo.

Ieri è stata inaugurata la cabina sita nel quartiere San Valentino, opera del romano Davide Abate – Funkamore ed è una rappresentazione astratta dell’energia idrodinamica come fonte d’energia naturale.

Alla piccola cerimonia hanno partecipato gli artisti della Hawana Family, il sindaco Mantini, gli assessori all’ambiente Marco Capuzzo, alle Politiche Giovani Michela Mariottini, la delegata al Turismo, Spettacolo ed Eventi Aura Contarino.

Il progetto vede la collaborazione di Abagnale Centro Colori, di Linvea industria vernici, e il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina.

COMUNICATO STAMPA